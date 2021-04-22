Чита, , 09:26 — REGNUM Чтобы ускорить массовую вакцинацию от COVID-19 в регионах, власти Забайкалья предложили использовать авторефрижераторы для перевозки вакцины. Об этом 22 апреля сообщает официальный телеграмканал губернатора Александра Осипова, будут созданы бригады вакцинации на дому маломобильных групп населения во всех муниципалитетах края.

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Всего по состоянию на 20 апреля первый компонент вакцины получили 98 250 жителей Забайкальского края. Второй компонент — 53 298 человек. С начала массовой вакцинации в край поступило 126 012 доз вакцины.

Как сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае продолжает оставаться достаточно стабильной: на 22 апреля 2021 года общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 составляет сейчас 42 077, причём 38 из них обнаружили за последние сутки.

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