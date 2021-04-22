Москва, , 09:26 — REGNUM Оснований для резкого повышения ключевой ставки Центробанка России пока нет, считает глава Сбербанка Герман Греф.

«Сейчас нет оснований для резкого повышения ставки. Я бы еще посмотрел на ситуацию, сейчас не очевидны тренды», — сказал он в интервью РБК.

Греф уточнил, что есть восстановительный спрос населения, есть накопленные средства на счетах, однако есть вопрос, каким темпом и на что люди их будут тратить сейчас.

Как сообщало ИА REGNUM, аналитики считают, что Центральный банк Российской Федерации на заседании совета директоров 23 апреля может повысить ключевую ставку до 4,75%.

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