Самара, 22 апреля 2021, 09:37 — REGNUM Режим повышенной готовности из-за резкого ухудшения противопожарной обстановки установлен в некоторых муниципалитетах Самарской области. Соответствующее постановление главы региона Дмитрия Азарова опубликовано 22 апреля на сайте областного правительства.
Согласно документу, режим повышенной готовности вводится Чапаевске, Тольятти, а также в Кинель-Черкасском, Сергиевском, Красноярском, Приволжском, Ставропольском, Сызранском, Волжском, Безенчукском и Похвистневском районах.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что с начала пожароопасного сезона в регионе пожарные уже потушили 732 природных пожара, включая 685 возгораний, которые произошли на минувшей неделе.