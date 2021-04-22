Нур-Султан, , 09:25 — REGNUM Первый компонент вакцины от коронавируса в Казахстане получили 796 383 человека. Об этом 22 апреля сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.

Среди регионов республики по число вакцинированных лидирует Алма-Ата, здесь прививку поставили 156 066 человек, в Алма-Атинской области — 107 891, Нур-Султане — 73 025, Чимкенте — 72 886. Второй компонент вакцины от коронавируса получили 129 836 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Кустанайской области Казахстана приостановили вакцинацию против коронавируса из-за нехватки препарата. До сентября 2021 года в республике планируют вакцинировать до 10 млн человек.

Читайте также: В казахстанском Кустанае приостановили вакцинацию