Токио, , 09:24 — REGNUM Состоялся анонс игры-симулятора сноубординга под названием Carve Snowboarding. Её дебютный трейлер был опубликован на YouTube-канале Oculus 22 апреля.

Разработкой Carve Snowboarding занимается та же студия, что ранее подарила геймерам 1080° Snowboarding. В новом проекте игроки будут кататься на сноуборде в виртуальной реальности, совершая различные трюки.

Известно, что Carve Snowboarding разрабатывается для VR-платформы Oculus Quest 2. Дата релиза игры пока неизвестна.

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