Москва, , 09:24 — REGNUM Россия и Белоруссия должны привыкнуть жить в состоянии внешней угрозы со стороны других стран. Об этом в эфире телеканала «Беларусь 1» заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Он отметил, что оба государства — и Россия, и Белоруссия —сталкиваются с враждебной политикой, давать отпор которой способны лишь считанные единиц стран.

«Мы и по отдельности — Белоруссия и Россия, и вместе являемся постоянной целью и объектами нападок со стороны других стран, — сказал официальный представитель Кремля. — Поэтому нам просто нужно привыкнуть жить в состоянии такой внешней угрозы, состоянии, когда внешняя окружающая среда агрессивна, враждебна и недружелюбна».

Он также подчеркнул, что «уязвимость или Москвы, или Минска усиливает опасность для второй страны».

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Как сообщало ИА REGNUM, 21 апреля в ходе обращения к Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин указал на то, что попытка госпереворота в Белоруссии и даже убийства президента не вызвали осуждения у «коллективного Запада». Он добавил, что принятая западными политиками «практика госпереворота и организации политических убийств — это слишком».