Санкт-Петербург, , 09:29 — REGNUM В Петербурге 21 апреля из-за сообщений анонимных злоумышленников о «заминировании» различных объектов были эвакуированы почти 1,5 тыс. человек, сообщает 78.ru со ссылкой на источник в силовых структурах.

Неизвестный прислал на электронную почту ФСБ письмо о «бомбах» в нескольких гимназиях и школах. Аналогичные угрозы получили учебные заведения Красногвардейского и Выборгского районов и поликлиника № 50.

Было осмотрено 16 учебных заведений и поликлиника в шести районах Петербурга. Все угрозы оказались ложными, но из-за них пришлось вывести на улицу почти 1,5 тыс. человек. Напомним, ранее вновь возобновилась преступная «практика» угроз взрыва в отношении петербургских судов.