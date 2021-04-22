Нью-Дели, , 09:25 — REGNUM За истекшие сутки на территории Индии было выявлено свыше 314,8 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом, что стало новым самым большим числом за все время пандемии. Об этом 22 апреля сообщает телеканал NDTV со ссылкой на данные индийского министерства здравоохранения и семейного благополучия.

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По данным министерства, за последние 24 часа в стране выявили 314 835 новых заразившихся SARS-CoV-2, в результате чего их общее число стало составлять 15 930 965.

Также сообщается, что за это же время в Индии от COVID-19 скончались 2104 пациента и теперь суммарное количество летальных исходов достигло 184 657.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 13 454 880 человек вылечились от нового заболевания и еще 2 291 428 находятся в данный момент на лечении.

Отметим, днем ранее в Индии за сутки было выявлено 295 041 нового заразившегося коронавирусной инфекцией, что тоже на тот момент было самым большим числом за весь период пандемии.