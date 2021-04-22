Чебоксары, , 09:24 — REGNUM В Чувашии в число приоритетных инвестиционных проектов включён проект по организации производства полиэтиленовых труб в Канаше. Соответствующее распоряжение подписал исполняющий обязанности премьер-министра Михаил Ноздряков, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Чувашские власти признали проект ООО «Канашский завод специализированной продукции» по организации производства полиэтиленовых труб приоритетным инвестиционным проектом.

Согласно распоряжению, для его реализации в аренду без проведения торгов будет предоставлен земельный участок, находящийся в государственной или муниципальной собственности. Кроме того, до 31 декабря 2022 ода власти будут оказывать нефинансовые меры государственной поддержки.

По данным плана мероприятий, речь идёт о земельных участках общей площадью 52 588 кв. метров, которые планируется выделить в апреле — мае 2021 года. На второе полугодие намечено выполнение проектно-изыскательских работ и разработка проектной документации с получением разрешения. Строительство объекта планируется начать в декабре 2021 года, завершив его в течение года.

Контроль за исполнением распоряжения возложен на министерство экономического развития и имущественных отношений Чувашии.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2021 года в Чувашии признали приоритетным инвестиционный проект строительства производственно-логистического центра.

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