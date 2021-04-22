Специа, , 09:23 — REGNUM «Специя» сыграла вничью с «Интером» в матче 32-го тура итальянской Серии А. Встреча завершилась со счётом 1:1, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

На 12-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Специи» Диего Фариас. «Интер» смог отыграться на 39-й минуте благодаря голу Ивана Перишича.

На сегодняшний день «Специя» занимает 15-е место в чемпионате Италии, в активе команды 33 очка. «Интер» идёт на первом месте с 76 очками.

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