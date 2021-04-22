Курск, , 09:22 — REGNUM В Курской области 27-летнюю местную жительницу приговорили к 12 годам лишения свободы в колонии общего режима за убийство её малолетнего ребенка. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

Женщина была уверена, что её малолетняя дочь страдает от неизлечимых заболеваний нервной системы, которые повлияют на дальнейшее ее развитие и приведут к инвалидности. Поэтому она решила убить девочку. 14 апреля она задушила своего ребёнка.

Коллегия присяжных заседателей признала женщину виновной в убийстве. Её приговорили к лишению свободы сроком на 12 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и к ограничению свободы на 1,5 года.