Черкесск, , 09:21 — REGNUM В Карачаево-Черкесии выставлено на торги имущество автомобильного завода «Дервейс». В настоящее время компания проходит процедуру банкротства. Имущество предприятия находится в залоге у ООО «СБК Ресурс», являющегося структурой Сбербанка, созданной для управления недвижимостью. Начальная цена продажи составляет более 1,490 млрд рублей ($19,5 млн), пишет автомобильный портал Drom.

В пакет предложения входят различные здания и сооружения со специальной инфраструктурой — всего 97 объектов, а также 234 объекта движимого имущества автозавода, в том числе производственное оборудование. Согласно положению об определении начальной продажной цены в список входят покрасочно-сушильные камеры, дождевальный комплекс, конвейеры и даже посудомоечная машина из столовой предприятия.

Напомним, первый частный автомобильный завод на территории России Derways («Дервейс») был создан в 2002—2003 годах известными в Карачаево-Черкесии предпринимателями — братьями Деревыми. На заводе собирались китайские автомобили Lifan, Geely, Chery, Haima. Производство являлось важным объектом для экономики республики, так как обеспечивало рабочими местами сотни человек. В 2014 году у завода начались проблемы, а спустя четыре года он закрылся.

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