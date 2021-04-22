Кишинёв, 22 апреля, 2021, 09:23 — ИА Регнум. На Западе хотят контролировать Молдавию, чтобы переориентировать ее на конфронтацию с Россией. Такое заявление сделал экс-президент Молдавии, лидер Партии социалистов Игорь Додон 21 апреля в эфире телеканала NTV Moldova.

Presedinte.md Игорь Додон

Бывший президент отметил, что Молдавия находится между Румынией, которая является членом НАТО, и Украиной, которая стремится войти в Североатлантический альянс.

«Задача Запада — уменьшить влияние России в регионе. Для этого нужно уничтожить те политические силы, которые ориентированы на партнерство с Россией. Сейчас у Запада задача — взять контроль над парламентом и правительством Молдовы»‎, — сказал Додон.

Он добавил, что всегда старался ориентироваться на то, чтобы Молдавия сотрудничала с Россией, а не была с ней в конфронтации. Додон также заявил, что действующий президент Молдавии Майя Санду якобы действует в интересах Запада, поэтому ее «нужно поскорее отправить в историю».

Напомним, в Молдавии разразился политический кризис из-за противостояния Санду и парламентского большинства, которое сформировала Партия социалистов.