Турин, Италия, , 09:20 — REGNUM «Ювентус» одержал победу над «Пармой» в матче 32-го тура итальянской Серии А. Встреча завершилась со счётом 3:1, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

На 25-й минуте счёт в матче открыл полузащитник «Пармы» Гастон Бругман, точно пробивший со штрафного. Интересно, что в момент удара стоявший в стенке Криштиану Роналду отвернулся от мяча и закрыл лицо руками, благодаря чему мяч пролетел над ним и попал в ворота.

Тем не менее «Ювентус» смог отыграться и вырвать победу. Голы забили защитники — Алекс Сандро, оформивший дубль, и Маттейс де Лигт.

На сегодняшний день «Ювентус» занимает третье место в чемпионате Италии, в активе команды 65 очков. «Парма» идёт на 19-м месте с 20 очками.

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