Джакарта, 22 апреля 2021, 09:19 — REGNUM Национальное поисково-спасательное агентство Индонезии направило два корабля из Джакарты и Бали для поиска подводной лодки Nanggala-402, принадлежащей ВМС Индонезии, сообщает CNN Indonesia.
Направленное из Джакарты судно оснащено бортовым гидролокатором и подводным гидролокатором. Корабль имеет возможность искать объекты в морских глубинах.
Если затонувшая подводная лодка находится на глубине 700 метров, её удастся найти с помощью гидролокатора.
Как сообщало ИА REGNUM, глава информационного центра вооруженных сил Индонезии объявил, что Малайзия предложила помощь в поисках подводной лодки Nanggala-402, пропавшей в водах Бали.
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