Лакхнау, Индия, , 09:22 — REGNUM Как минимум пять человек погибли в результате ДТП с участием пассажирского поезда в индийском штате Уттар-Прадеш. Об этом 22 апреля сообщает газета Hindustan Times.

По информации источника, пассажирский состав столкнулся с двумя транспортными средствами, которые остановились на рельсах.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 апреля стало известно, что жертвами инцидента 18 апреля, когда недалеко от столицы Египта пассажирский поезд сошел с рельсов, стали двадцать три человека.