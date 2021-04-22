Варшава, , 09:16 — REGNUM 21 апреля Комитет польского Сената по европейским и внешним делам принял резолюцию, в которой выражена «безоговорочная поддержка безопасности Украины, а также осуждение агрессивных действий России». Об этом сообщается на сайте ведомства Senat.gov.pl.

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В принятом документе сенаторы подчеркнули, что «только жесткая позиция стран Евросоюза и НАТО может предотвратить эскалацию конфликта и потенциальную войну между Россией и Украиной».

»От безопасности Украины зависит безопасность остальных стран Европы. Мы не сможем чувствовать себя в безопасности, если за нашими восточными границами будет идти война. Поэтому Комитет Сената по европейским и внешним делам от лица правительства Польши считает действия России по наращиванию вооружений у границ с Украиной угрозой безопасности континенту и очередной попыткой подорвать принцип неприкосновенности границ в Европе. Комитет призывает Москву прекратить эскалацию и дестабилизацию в регионе», — говорится в документе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что нахождение вооруженных сил России недалеко от границ с Украиной не означает военную угрозу этой республике.

«Россия никому не угрожала и не угрожает. Российские вооруженные силы находятся там, на территории России, где это признано необходимым и целесообразным. И будут там так долго, насколько это опять же будет признано целесообразным нашим военным руководством и верховным главнокомандующим», — заявил он.