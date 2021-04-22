Сеул, , 09:24 — REGNUM Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин распорядился изучить различные варианты решения вопроса поставок вакцины от COVID-19, включая возможность использования российской вакцины «Спутник V». Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей администрации президента.

По их словам, данное решение было принято в связи с повышенным спросом и предложением на вакцину от COVID-19.

Отмечается, что глава государства распорядился изучить ситуацию в других странах, а также рассмотреть различные меры, среди которых внедрение новых вакцин и налаживание их производства внутри страны.

Известно, что на прошлой неделе Совет национальной безопасности Южной Кореи рассматривал вопрос о внедрении вакцины российского производства.

Днем ранее, губернатор провинции Кёнгидо Ли Чжэ Мён обратился к правительству с просьбой проверить эффективность различных вакцин от COVID-19, включая «Спутник V», акцентировав внимание на том, что они могут стать альтернативой уже использующимся препаратам в стране.

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