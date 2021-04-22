Москва, , 09:15 — REGNUM Стоимость национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» будет оцениваться примерно в 1 трлн рублей, сообщают «Известия» со ссылкой на последнюю версию паспорта нацпроекта.

Отмечается, что из бюджета на его мероприятия планируется направить 293 млрд рублей. Большая часть средств будет выделена из внебюджетных источников, откуда должно быть направлено 685 млрд рублей.

В новой версии паспорта нацпроекта, которую Ростуризм направил на ознакомление участникам отрасли, мероприятия запланированы до 2024 года, тогда как предыдущая версия была рассчитана до 2030 года.

На достижение целей национального проекта будут работать три федеральных проекта — «Создание туристической инфраструктуры», «Повышение доступности туристических продуктов» и «Совершенствование управления в сфере туризма».

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2021 года председатель правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что в настоящее время разработка национального проекта по развитию туризма находится в завершающей стадии.

По его словам, российское правительство продолжает принимать меры, которые направлены на развитие индустрии туризма и гостеприимства.

«Все они в дальнейшем войдут в новый национальный проект, разработка которого сейчас завершается», — сказал глава российского правительства.

Он также сообщил, что правительство утвердило программу выдачи льготных кредитов на создание объектов туристской инфраструктуры.

Читайте также: Путин одобрил разработку нацпроекта в сфере туризма