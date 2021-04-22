Сараево, , 09:21 — REGNUM Главный прокурор Боснии и Герцеговины Гордана Тадич вместе со своим заместителем и руководителем специального отдела военных преступлений Миланкой Кайганич провела встречу с Ясной Добричик, начальницей отдела человеческого измерения в миссии ОБСЕ в Боснии и Герцеговине, а также Майклом Шуэцем и Марком Вебстером из отдела верховенства права при миссии ОБСЕ в Боснии и Герцеговине.

На встрече обсуждались мероприятия, которые проводятся с целью ускорения реализации положений пересмотренной государственной стратегии для работы над делами военных преступлений.

Также обсуждался перенос рассмотрения военных преступлений в судебные учреждения как энтитетов Боснии и Герцеговины, так и Брчко, а также статус судебных тяжб, относящихся к лицам, находящимся в приоритете в планах работы прокуратуры.

Кроме того, на заседании был обсужден порядок удовлетворения правовых и имущественных требований потерпевших в уголовном производстве по делам о военных преступлениях.