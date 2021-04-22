Томск, , 09:14 — REGNUM Мэр Томска Иван Кляйн за 2020 год заработал 107 349 389,28 рубля (107,3 млн). Сведения о доходах градоначальника опубликованы на официальном сайте мэрии города.

Кляйну принадлежат три земельных участка (859 кв. м, 375 кв. м и 1197 кв. м), гаражный бокс площадью 42 кв. м, нежилое помещение (16,8 кв. м).

Супруга Кляйна отчиталась о доходах за прошлый год в размере 77 715 514,76 рубля (77,7 млн). Она является владелицей земельного участка площадью 510 кв. м, двух квартир (138 кв. м и 188,5 кв. м), гаражного бокса (18,8 кв. м).

Как сообщало ИА REGNUM, за 2019 год Кляйн заработал 291,19 млн рублей, его супруга — 133,95 млн рублей.

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Напомним также, Иван Кляйн — фигурант уголовного дела. Он обвиняется в превышении должностных полномочий и незаконном участии в предпринимательской деятельности. В ноябре 2020 года он был отстранён от должности главы Томска на время расследования.

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