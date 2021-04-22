Москва, , 09:14 — REGNUM По итогам первых двух месяцев 2021 года экспорт новых легковых автомобилей из России увеличился на 64,7% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Об этом сообщается в отчёте Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

В общей сложности с января по февраль включительно из РФ было вывезено за рубеж 11,3 тыс. новых легковушек на общую сумму около 8,6 млрд рублей.

При этом в феврале нынешнего года российские предприятия экспортировали 6,6 тыс. легковых автомобилей, что на 39,3% больше, чем в январе. Общая стоимость вывезенных за рубеж автомобилей в этот месяц составила около 7,8 млрд рублей.

Что же касается грузовых машин, то их экспорт в январе — феврале 2021 года вырос на 10%, до 1,3 тыс. единиц (около 3,4 млрд рублей). В феврале за границу было вывезено около 800 грузовиков (+44,7% к январю) на 1,95 млрд рублей.

Напомним, по данным Федеральной таможенной службы, в прошлом году импорт легковых машин в Россию составил 243,2 тыс. экземпляров, что на 19,7% меньше, чем в 2019 году.

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