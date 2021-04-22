Дортмунд, Германия, , 09:11 — REGNUM Дортмундская «Боруссия» одержала победу над берлинским «Унионом» в матче 30-го тура немецкой Бундеслиги. Встреча завершилась со счётом 2:0, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В составе «Баварии» голы забили нападающий Марко Ройс на 27-й минуте и защитник Рафаэл Геррейру на 88-й.

На сегодняшний день «Боруссия» занимает пятое место в чемпионате Германии, в активе команды 52 очка. «Унион» идёт на восьмое месте с 43 очками.

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