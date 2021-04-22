Париж, , 09:11 — REGNUM За последние 24 часа во Франции было выявлено почти 35 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 22 апреля сообщается на сайте санитарной службы страны Santé publique.

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Согласно данным службы, за минувшие сутки в стране выявили 34 968 новых заразившихся SARS-CoV-2 и в результате этого их общее число стало составлять 5 374 288.

Также уточняется, что за этот же период во Франции скончались 316 пациентов и теперь суммарное количество летальных исходов выросло до 101 910.

В то же время, на сегодняшний день в стране 13 018 378 человек прошли вакцинацию от нового заболевания.

Отметим, днем ранее во Франции за сутки было выявлено свыше 43 тыс. новых заразившихся коронавирусной инфекцией.