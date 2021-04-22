Уфа, , 09:13 — REGNUM Более 9,3 тысячи человек получили укусы и царапины от различных животных в 2020 году в Башкирии. Об этом 21 апреля сообщил начальник отдела надзора на транспорте и санитарной охраны территории Управления Роспотребнадзора по региону Олег Мавлютов в ходе круглого стола, на котором обсуждались решения проблем бездомных животных в Башкирии.

«За 2020 год в республике 9381 человек получил укусы, ослюнения, царапины от различных животных (собаки, коровы и другие), из них более двух тысяч — это дети до 14 лет», — передает слова Мавлютова пресс-служба республиканской общественной палаты.

Он также отметил, что при этом 12 человек получили повреждения от животных, у которых лабораторно было подтверждено бешенство (в том числе три собаки и два волка).

Сообщается, что только 4,5 тысячи человек из общего числа пострадавших обратились в медицинские организаций для вакцинации.

«Приходится констатировать тот факт, что среди населения — тотальная санитарная безграмотность, каждый пятый, начавший лечение после укусов животных, прекращают его, не завершив», — констатировал Мавлютов.

Сообщается, что поводом для организации круглого стола послужила трагедия, которая произошла в Учалинском районе Башкирии. Там на четырехлетнего мальчика напала стая собак. Ребенок получил несовместимые с жизнью травмы.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что депутаты Башкирии внесут в Госдуму законопроект о регистрации собак и кошек.