Уфа, 22 апреля 2021, 09:13 — REGNUM Более 9,3 тысячи человек получили укусы и царапины от различных животных в 2020 году в Башкирии. Об этом 21 апреля сообщил начальник отдела надзора на транспорте и санитарной охраны территории Управления Роспотребнадзора по региону Олег Мавлютов в ходе круглого стола, на котором обсуждались решения проблем бездомных животных в Башкирии.
Он также отметил, что при этом 12 человек получили повреждения от животных, у которых лабораторно было подтверждено бешенство (в том числе три собаки и два волка).
Сообщается, что только 4,5 тысячи человек из общего числа пострадавших обратились в медицинские организаций для вакцинации.
Сообщается, что поводом для организации круглого стола послужила трагедия, которая произошла в Учалинском районе Башкирии. Там на четырехлетнего мальчика напала стая собак. Ребенок получил несовместимые с жизнью травмы.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что депутаты Башкирии внесут в Госдуму законопроект о регистрации собак и кошек.