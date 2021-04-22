Улан-Удэ, , 09:07 — REGNUM В Бурятии с начала года за сжигание сухой травы к административной ответственности привлекли 60 человек. Общая сумма штрафов составила 245 тыс. рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

По словам зампреда правительства по вопросам безопасности Петра Мордовского, загорания травы регистрируются ежедневно, а пройденные огнём площади исчисляются десятками гектаров. В некоторых случаях пал травы едва не привёл к уничтожению домов.

Так, в 13 случаях существовала угроза перехода огня от загораний травы и леса на населённые пункты. Такие сёла, как Челутай, Ильинка, Турунтаево, пришлось спасать от огня дважды и трижды.

«За минувшие сутки произошло 21 возгорание сухой растительности. Общая площадь возгораний составила 20 Га. По результатам реагирования за сутки установлено и привлечено к административной ответственности 7 лиц», — отметили в правительстве.

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