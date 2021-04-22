Тегеран, , 09:07 — REGNUM Иран установил более современные центрифуги на ядерном подземном заводе в иранском городе Натанз, который пострадал от взрыва. Об этом со ссылкой на доклад Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщает агентство Reuters.

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В докладе Международного агентства по атомной энергии указано, что были поставлены «шесть каскадов из максимум 1044 центрифуг IR-2m и два каскада из максимум 348 центрифуг IR-4, некоторые из них уже используются. При этом точное число используемых центрифуг не указано.

Согласно предыдущему докладу, 31 марта МАГАТЭ подтвердило, что Иран использует 696 центрифуг IR-2m и 174 IR-4.

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Как сообщало ИА REGNUM, 14 апреля иранский президент Хасан Рухани заявил, что Иран будет осуществлять обогащение урана до 60% в мирных целях и под надзором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Несколько дней спустя председатель парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф сообщил, что иранские власти сумели получить первую партию урана, обогащённого до 60%.

Напомним, об аварии в распределительной электросети на атомном объекте в иранском Натанзе стало известно 11 апреля. Руководитель Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Али Акбар Салехи заявил, что имело место «проявление ядерного терроризма».

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