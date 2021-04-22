Чита, , 09:07 — REGNUM Главного врача ГУЗ «Городская клиническая больница № 2» Забайкальского края заподозрили в злоупотреблении должностными полномочиями. Как сообщает краевое СУ СКР, с 2016 по 2021 годы из больничного бюджета было потрачено более 820 тыс. рублей на паты коммунальных платежей за квартиру, в которой жила родственница главного врача.

Уголовное дело возбуждено по материалам прокурорской проверки.

В настоящее время следователи проводят комплекс следственных действий для установления всех обстоятельств совершённого преступления.