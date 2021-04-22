Симферополь, , 09:10 — REGNUM Российские пограничники задержали украинское судно, занимавшееся незаконным промыслом камбалы в исключительной экономической зоне России. Об этом сообщила пресс-служба Пограничного управления ФСБ в Крыму.

«Российскими пограничниками установлены два члена экипажа, граждане Украины. На борту катера обнаружены несколько десятков особей камбалы-калкан и ската, свыше 5 тыс. м сетей с ячеей от 185 до 220 мм. Судно было сопровождено в н. п. Черноморское для составления административных материалов и передачи их в суд», — сказано в сообщении.

В ведомстве рассказали, что по решению суда от 21 апреля 2021 года капитан корабля 1987 года рождения был признан виновным в совершении административного правонарушения и получил штраф в размере 257 тыс. рублей с конфискацией сетей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в украинском Николаеве пограничники запретили въезд на территорию Украины трём российским морякам, которые «незаконно» побывали в Крыму.

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Напомним, Крым стал частью России в 2014 году по итогам референдума. Власти Украины не признали итоги волеизъявления жителей полуострова и продолжают считать Крым своей территорией.