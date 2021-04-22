Новосибирск, , 09:04 — REGNUM В Новосибирской области за прошедшие сутки выявлено 85 новых случаев заражения коронавирусом. Днём ранее — 81 случай.

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«Скончались ещё четыре пациента: мужчины в возрасте 70 лет, 78 лет, 87 лет и женщина в возрасте 73 года. Всего в регионе умерли 1723 человека, — сообщает оперативный штаб региона. — В отделениях реанимации находятся 55 человек, на ИВЛ — девять пациентов».

Всего на утро сегодня, 22 апреля, в регионе зарегистрировано 40 501 случай коронавируса, в том числе у 2411 детей; 37 507 пациентов выздоровели (+47 за сутки).