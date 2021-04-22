Вашингтон, , 09:06 — REGNUM Президент США Джо Байден и премьер-министр Канады Джастин Трюдо провели телефонные переговоры. Об этом 22 апреля сообщает пресс-служба Белого дома.

«Президент Байден и премьер-министр Трюдо обсудили подготовку к саммиту лидеров по климату 22—23 апреля, усилия в борьбе с пандемией, судьбу канадцев Майкла Коврига и Майкла Спэйвора, <…> задержанных правительством Китая», — говорится в сообщении.

Также в ходе беседы американский президент приветствовал «жизненно важный» вклад Канады в решении проблемы изменения климата.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что президент США Джо Байден намерен признать геноцид армян в Османской империи.