Кустанай, Казахстан, , 09:04 — REGNUM Власти Кустанайской области Казахстана приостановили вакцинацию населения из-за нехватки препаратов. Об этом заявила заместитель руководителя регионального управления здравоохранения Анжела Бексултанова, передает телеканал «Хабар 24».

По её словам, вакцины для жителей региона находится в Нур-Султане. «22 апреля ожидаем поставку на наш склад. Придёт около 5000 доз вакцины в нашу область», — сказала Бексултанова.

Отметим, Кустанайская область относится к числу регионов, которые перевыполнили десятидневный план по вакцинации. Первый компонент вакцины в регионе получили 24 тыс. человек.