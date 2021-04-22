Ульяновск, , 09:03 — REGNUM В Ульяновске вступил в законную силу приговор в отношении бывшего директора областного художественного музея, который был осуждён за получение взяток. Об этом сообщает прокуратура Ульяновской области.

Следствием установлено, что фигурант уголовного дела неоднократно получал взятки от руководителя ряда фирм: по данным правоохранителей, с мая 2016 года по сентябрь 2017 года было передано свыше 540 тыс. рублей.

В ходе следствия установлено, что ряд коммерческих организаций оказывал художественному музею платные услуги, в том числе по перевозке, организации и проведению различных мероприятий. По версии силовиков, перед заключением договоров фигурант уголовного дела сообщал представителю фирм цены, которые тому было необходимо указать в коммерческих предложениях и которые являлись бы более низкими, чем у иных юридических лиц, намеревавшихся оформить аналогичные контракты.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ («Получение взятки»), назначив пять лет условного лишения свободы. Также решением суда он оштрафован на 3,8 млн рублей и лишён права три года занимать ряд должностей в органах власти.

В надзорном ведомстве отмечают, что 21 апреля приговор вступил в законную силу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ульяновске завершено расследование уголовного дела по факту дачи взятки за согласование захоронения на конкретном кладбищенском участке. Следствие полагает, что речь идёт о 30 тыс. рублей. Дело ушло в суд.

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