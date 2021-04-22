Москва, , 09:09 — REGNUM Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Татария и Свердловская область лидируют среди российских регионов по количеству выданных ипотечных кредитов. Таковы данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ), сообщает 22 апреля RT.

По словам директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, названные регионы — одни из самых густонаселённых. Кроме того, в них в большей степени распространены кредитные услуги.

В этих пяти регионах России рост выдачи ипотечных кредитов в первом квартале 2021 года составил от 15% до 25% относительно того же периода 2020 года, добавил он.

Меньше всего ипотечных кредитов выдали за первый квартал на Чукотке, в Ненецком АО, на Алтае, в Еврейской АО и Ингушетии. Здесь относительно немного жителей, розничное кредитование развито не столь сильно, услуги банков представлены не так широко. Вместе с тем в большинстве этих регионов количество выданных ипотечных кредитов также значительно выросло.

Рост ипотечного кредитования происходит при сохранении высокого качества кредитного портфеля банков, уточнил Волков.

Читайте также: Мишустин упростил рефинансирование ипотеки для семей с детьми