Москва, , 08:59 — REGNUM Вопрос о допуске иностранных болельщиков на матчи чемпионата Европы по футболу в Санкт-Петербурге прорабатывается. Об этом 22 апреля сообщил гендиректор оргкомитета российской части турнира Алексей Сорокин.

«Идёт проработка этого вопроса», — цитирует Сорокина ТАСС.

Он отметил, что этот вопрос является прерогативой правительства РФ. В оргкомитете надеются, что этот вопрос разрешится в ближайшее время.

Также Сорокин добавил, что идёт плотное обсуждение с властями Финляндии, потому что ожидается много болельщиков из этой страны.