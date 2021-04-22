Каменск-Уральский, Свердловская область, , 08:59 — REGNUM В Каменске-Уральском Свердловской области местный житель осуждён за фальсификацию доказательств и покушение на мошенничество. Об этом сообщает региональное управление СКР.

По данным следствия, с целью обогатиться гражданин разработал преступную схему, с помощью которой собирался получить от одной из фирм крупную сумму денег. Он обзавёлся подложными документами о том, что якобы работал в фирме и ему не заплатили зарплату. Суд взыскал с организации в пользу гражданина 156 тыс. рублей. С судебным приказом подсудимый обратился в банк за деньгами.

Однако работодатель добился отмены судебного приказа. А на псевдоработника завели уголовное дело. Приговором ему назначили 480 часов обязательных работ. Суд учёл, что гражданин признал вину и способствовал заглаживанию вреда.