Якутск, , 09:23 — REGNUM Необходимо вернуть национальное достояние — недра — в руки государства, тогда легче было бы вести контроль, заявил политолог Андрей Данилов, комментируя часть послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию, касающуюся природоохраны и недропользователей.

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"Для того, чтобы осуществить всё озвученное президентом, необходимо найти финансы, чиновникам нужно сильно поднапрячься. Экономика — основа всего, пока доходы идут в карман олигархам, это будет осуществить сложно. Собственником недр России является её народ, как это говорится, национальное достояние. Если выручку от продажи ресурсов пустить на решение задач, связанных с посланием, уверен, что скептическое отношение населения к подобным месседжам изменится на более позитивное.

Вопросы природоохраны, затронутые в послании, актуальны для Якутии, так как недропользователей тут много, а после себя они убирать зачастую не хотят. Поэтому руководству не только страны, но и республики, стоит заняться нерадивыми добывающими компаниями, хотя будь минерально-сырьевая база в руках государства, было бы легче осуществлять контроль», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, сотрудники министерства природных ресурсов Забайкальского края поддерживают принятие и реализацию инициативы президента РФ Владимира Путина, поручившего Федеральному Собранию ускорить принятие закона, который установит финансовую ответственность для собственников предприятий на ликвидацию накопленного вреда окружающей среде и за рекультивацию промышленных площадок.