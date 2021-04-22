Ханты-Мансийск, , 08:57 — REGNUM Послание президента России Владимира Путина Федеральному Собранию — это документ от буквы до буквы о человеке. Об этом заявила губернатор ХМАО Наталья Комарова в своём Instagram-аккаунте.

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«Поддержка семей с детьми, меры по укреплению здоровья, восстановлению занятости и доходов, повышению доступности жилья, развитию необходимой людям инфраструктуры в регионах. Президент подчеркнул: «Страна развивается, когда развиваются регионы», — перечислила основные моменты послания глава Югры.

Наталья Комарова отметила важность обозначенных главой государства проектов в сфере новой энергетики, экологии и климата, биотехнологий и фармацевтики, которые получат особый государственный статус.

«Наши учёные, вузы работают в каждом из этих направлений, в том числе в составе международных консорциумов, в партнерстве с министерствами правительства РФ. Решения по стимулированию этих отраслей важны для создания новых, высокотехнологичных рабочих мест, станут важной составляющей нашей работы по актуализации стратегии развития автономного округа», — подчеркнула Наталья Комарова.