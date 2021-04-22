Бразилиа, , 08:57 — REGNUM За истекшие сутки на территории Бразилии было выявлено свыше 79,7 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 22 апреля сообщает минздрав страны.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: страхи и надежды третьей волны — все новости»

По данным министерства, за последние 24 часа в стране выявили 79 719 новых заразившихся SARS-CoV-2, в результате чего их общее число стало составлять 14 122 795.

Также сообщается, что за это же время в Бразилии от COVID-19 скончались 3472 пациента и теперь суммарное количество летальных исходов достигло 381 475.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 12 646 132 человека вылечились от нового заболевания.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в Бразилии за сутки был выявлен 69 381 новый заразившийся коронавирусной инфекцией.