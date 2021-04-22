Саратов, , 08:56 — REGNUM В Саратовской области с начала пандемии коронавируса зарегистрированы, по информации на 22 апреля, 57 942 случая инифицирования. За сутки заболели еще 138 жителей. Днем ранее носителями коронавируса стали 136 человек. Выздоровел за все время 52 421 пациент, за сутки — 113 человек. Скончались 905 инфицированных, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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За сутки в областном центре подтверждены 52 случая заражения, в Энгельсском районе — 18, остальные — в других муниципалитетах региона. Пневмония выявлена у 67 пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, общее число выявленных на планете Земля подтвержденных случаев заражения коронавирусом на 22 день 22 апреля превысило 142,5 млн. В наибольшей степени от коронавируса пострадали США (31 406 215 заразившихся), Индия (15 616 130) и Бразилия (13 973 695).

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