Лион, Франция, , 08:53 — REGNUM «Монако» одержал победу над «Лионом» в четвертьфинале Кубка Франции по футболу. Встреча завершилась со счётом 2:0.

На 51-й минуте «Лион» остался в меньшинстве после удаления защитника Синали Дьоманде. На 53-й минуте форвард «Монако» Виссам Бен-Йеддер реализовал пенальти.

На 61-й минуте нападающий «Монако» Кевин Фолланд упрочил преимущество своей команды.

В полуфинал Кубка Франции также вышли ПСЖ, «Монпелье» и клуб четвёртого французского дивизиона «Румийи Вальер».