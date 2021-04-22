Сухум, , 08:57 — REGNUM 52 новых случая заражения коронавирусом выявили в Абхазии в течение 21 апреля. Сообщение об этом опубликовал оперативный штаб республики по защите населения от SARS-CoV-2.

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«Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 261 человека, диагноз COVID-19 подтвержден у 52 из них», — сообщили в штабе.

Всего, согласно официальным данным, в медучреждениях республики разместили 99 пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19. В тяжёлом состоянии из них — 12 человек.

С начала пандемии в Абхазии выявили 14 117 носителей SARS-CoV-2. Из них 13 350 победили инфекцию. Всего в стране скончались 220 пациентов с диагнозом COVID-19.

В течение 20 апреля в Абхазии выявили 63 носителя SARS-CoV-2 в результате 323 исследований.

Стоит отметить, что в Абхазии карантинные меры продлены до 12 мая. В стране действуют ограничения на массовые собрания. Запрещены мероприятия и деятельность спортивных, танцевальных и других кружков в закрытых помещениях.

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