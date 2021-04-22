Богота, , 08:56 — REGNUM За минувшие 24 часа в Колумбии было выявлено свыше 17,2 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 22 апреля сообщает министерство здравоохранения и социальной защиты страны на своей странице в соцсети Twitter.

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По данным министерства, за последние сутки в стране выявили 17 212 новых заразившихся SARS-CoV-2 и в результате этого их общее число стало составлять 2 701 313.

Также указывается, что за этот же период в Колумбии от COVID-19 скончались 419 пациентов и теперь суммарное количество летальных исходов выросло до 69 596.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 2 521 944 человека вылечились от нового заболевания.

Отметим, днем ранее в Колумбии за сутки было выявлено 16 965 новых заразившихся коронавирусной инфекцией.