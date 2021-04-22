Киев, , 08:59 — REGNUM За минувшие сутки на Украине выявили 16 235 случаев заражения SARS-CoV-2. Об этом сообщила 22 апреля пресс-служба министерства здравоохранения страны.

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Согласно опубликованным данным, за сутки в стране были госпитализированы 3904 человека, 470 пациентов скончались от последствий, вызванных COVID-19.

Наибольшее количество новых случаев заражения выявили в Киеве и Харьковской области — 1673 и 1333 случая соответственно.

Всего за время пандемии на Украине подтвердили 1 млн 990 353 случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2, а также 41 266 летальных случаев.

Напомним, сутками ранее на Украине выявили 12 162 носителей коронавируса SARS-CoV-2, 429 пациентов скончались от последствий заражения.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Украины вывели Черновицкую область страны из так называемой «красной зоны» адаптивного карантина.

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