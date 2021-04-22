Кызыл, , 08:53 — REGNUM Установки президента России Владимира Путина, прозвучавшие в ходе послания Федеральному собранию станут мощным зарядом для движения вперёд. Об этом заявил врио главы Тувы Владислав Ховалыг, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Однако, по его словам, это и повод задуматься всем руководителям и честно ответить на вопрос, всё ли устраивает людей в системе здравоохранения, образования и социальной защиты?

«Думаю, народ скажет — не всё. В ближайшее время соберу медиков, учителей, руководителей — проведём откровенный разговор, обсудим все накопившиеся вопросы и проблемы в этих сферах. И, конечно же, новые социальные инициативы президента, прозвучавшие в послании», — отметил он.

По итогам обсуждений Владислав Ховалыг намерен сформировать необходимые поручения по всем направлениям.

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