Москва, , 08:55 — REGNUM Китайский автопроизводитель Haval (принадлежит компании Great Wall) официально представит новый кроссовер Jolion в России до конца весны 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Новинка выделяется динамичным силуэтом, большой хромированной решёткой радиатора и полностью светодиодной оптикой с вертикальным расположением дневных ходовых огней.

Внутри Haval Jolion достаточно просторный. Автопроизводители оснастили модель функцией бесключевого доступа, двухзонным климат-контролем, видеокамерами кругового обзора, а также мультимедийной системой с 12-дюймовым сенсорным дисплеем и цифровой «приборкой». Также модель может похвастаться проекционным экраном на лобовом стекле и датчиками дождя.

В движение машину приводит бензиновая турбированная силовая установка рабочим объёмом 1,5 л и мощностью 143 л. с. (210 Нм).

Собирать Jolion будут на предприятии автопроизводителя в Тульской области в режиме полного производственного цикла.

Ранее компания Haval получила Одобрение типа транспортного средства на новый кроссовер Jolion в России.

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