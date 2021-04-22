Москва, , 08:52 — REGNUM В своём послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин поставил правительству задачу к концу 2021 года восстановить рынок труда. Поддержка бизнеса и особенно малого и среднего предпринимательства — тема переходящая из года в год, из одного послания в следующее. Однако на этот раз кое-что реально было сделано, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый эксперт Дмитрий Чечулин.

Следите за развитием событий в трансляции: «Ежегодное послание президента РФ Федеральному собранию – все новости»

«Стало понятно, что оставить экономику совсем без поддержки нельзя — последствия могли оказаться очень тяжёлыми. Так что было сделано?

Во-первых, предоставлены отсрочки по налогам и страховым взносам, и в последующем списаны налоги и страховые взносы за II квартал 2020 года. А также снижены страховые взносы для всех субъектов МСП с 30 до 15%.

Второе — льготы по аренде имущества. Было заключено 34 тыс. соглашений по отсрочкам платежей. Важным направлением поддержки стали гранты субъектам малого и среднего бизнеса из пострадавших отраслей в мае — июне прошлого года. Таким образом было поддержано более 3,5 млн рабочих мест.

Почти миллион субъектов МСП получили такие гранты, и статистика по июню показывает, что Федеральная налоговая служба (она является оператором этой программы) перечислила не менее такого объёма средств предпринимателям.

Следующим большим направлением стала реализация кредитных программ. В первую очередь это программа предоставления кредитов «ФОТ под 0%». В настоящий момент 36 тыс. кредитов выдано, заключены соответствующие соглашения на 88 млрд рублей. Это позволит поддержать 930 тыс. рабочих мест.

В рамках кредитной программы предприятия в пострадавших отраслях, а также производственные предприятия, которые завязаны на потребительский рынок, — это лёгкая промышленность, мебельная промышленность, производство детских товаров, социально ориентированные некоммерческие организации могут взять кредит для пополнения ФОТ, и в том случае, если они сохранят не менее 90% рабочих мест по состоянию на 1 марта 2021 года, соответственно, эти кредиты будут списаны, погашены, по сути, за счёт федерального бюджета.

На это выделено 757 млрд руб, что должно поддержать 3 млн рабочих мест. Все вышеуказанные меры поддержки были осуществлены ещё в середине прошлого года. Однако много это или мало? По данным Федеральной налоговой службы в России сейчас 5 млн 780 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства, в которых занято 15 млн 438 тыс. работников.

В декабре 2019 г, перед пандемией, было 5 млн 924 тыс. субъектов и 15 млн 375 тыс. работников. Потери 144 тыс. субъектов и увеличение числа работников на 63 тысячи. Тем не менее по данным Росстата численность занятых за тот же срок, с декабря 2019 г. по февраль 2021 г. снизилась на 1 млн 625 тыс. А максимальное снижение пришлось на июль 2020 г. — 2 млн 280 тыс.

Получается, благодаря принятым мерам субъекты малого и среднего предпринимательства практически не пострадали и к сегодняшнему дню занятость в них даже увеличилась. Значит, все реальные потери пришлись на крупный бизнес?

Хорошо, что президент в своём послании обратил внимание на меры поддержки малого и среднего предпринимательства, которые оказались столь эффективными, и поставил задачу их продолжить.

Тогда может быть и для всех частных предприятий и фирм нужно разработать меры государственного стимулирования, а не только в период пандемии. Так ведь и темпы роста ВВП могут вырасти, увеличится занятость, и поднимутся доходы населения России», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин 21 апреля выступил с 17-м ежегодным посланием Федеральному собранию. 90% времени глава государства посвятил социальным вопросам.