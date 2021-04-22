Москва, , 08:55 — REGNUM В четвертом квартале текущего года будет запущен на орбиту первый навигационный спутник нового поколения «Глонасс-К2». Об этом 22 апреля сообщил генеральный директор компании «Информационные спутниковые системы им. М. Ф. Решетнева» Николай Тестоедов.

«В этом году будет запущен один аппарат «Глонасс-К2». Мы планируем это на четвертый квартал», — приводит его слова ТАСС.

Также Тестоедов уточнил, что на данный момент полностью закончены поставки бортовой аппаратуры, а сам космический аппарат уже собран и ведутся его испытания — механические термовакуумные и др.

«Это обычно занимает несколько месяцев», — пояснил гендиректор компании.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 апреля генеральный директор государственной корпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин рассказал, что для новой российской орбитальной станции научно-энергетический модуль (НЭМ), создававшийся для Международной космической станции, будет переработан.