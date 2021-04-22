Кемерово, , 08:49 — REGNUM В Кемеровской области, по данным на сегодня, 22 апреля, за прошедшие сутки выявлено 69 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Днём ранее — 68 случаев.

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"Кемерово — 16, Юрга — восемь, Новокузнецк — шесть, Междуреченск — пять, Анжеро-Судженск — четыре, Ленинск-Кузнецкий — четыре, Прокопьевск — три, Белово — два, Березовский — два, Калтан — два, Киселевск — два, Осинники — два, Кемеровский МО — два, Промышленновский МО — два, Краснобродский — один, Полысаево — один, Крапивинский МО — один, Мариинский МР — один, Новокузнецкий МР — один, Топкинский МО — один, Тяжинский МО — один, Юргинский МО — один, Яшкинский МО — один», — сообщает оперативный штаб региона. За это же время 44 пациента выздоровели, двое скончались.

Всего в регионе выявлено 34 628 случаев заражения коронавирусом, 33 507 человек выздоровели, 652 пациента скончались.