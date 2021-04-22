Москва, , 08:56 — REGNUM Третья волна коронавируса, вероятно, придёт в Россию, но будет не столь сильной, как прежние две. Об этом глава Сбербанка Герман Греф заявил в опубликованном 22 апреля интервью РБК.

Герман Греф «Ни одной стране не удалось её избежать. Как только страна входит в температурные режимы, благоприятствующие распространению инфекции, начинается всплеск».

Новая волна будет значительно слабее осенней и тем более весенней волны 2020 года. Величина всплеска заболеваемости будет зависеть от уровня вакцинации и степени формирования коллективного иммунитета, пояснил он.

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Греф предположил, что уже с мая в России совсем не будет дефицита вакцины. Хорошим результатом будет вакцинация к 1 сентября примерно 60−70 млн человек, тогда осень будет «спокойной».

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